Revista diz que amamentar é moda e cria polêmica na internet

A coluna Bebê Blogando, da revista Pais & Filhos, publicada nesta terça-feira, 26, causa polêmica e movimenta as redes sociais. O artigo, escrito pela roteirista da TV Globo, Mariana Reade, simula um bebê, chamada de Margarida, reclama da mãe que insiste na amamentação, apesar de não ter leite materno suficiente.

No texto, a menina diz que amamentação é moda e que a mãe não quer dar leite em pó para ela. "Estou deixando minha mãe meio apavorada. É porque eu choro muito. E ela continua não entendendo. Ela fica achando que eu tô chorando de cólica, e eu tô chorando de fome!", diz Margarida na coluna.

"No Brasil, está super na moda amamentar! Então a maravilhosa invenção do leite em pó anda malvista... E nem passa pela cabeça da minha mãe - que, infelizmente, se influencia pelo o que pensa a maioria - que eu seria muito mais feliz se ganhasse, depois do peito, um pouquinho de leite em pó", complementa o bebê.

O texto foi criticado nas redes sociais.

(+) Revista Pais & Filhos como sempre cagando nas matérias! https://t.co/UULfknhnjX — Luana Falcão (@luanafalcao) 27 novembro 2013

Achei péssima o texto da revista Pais & Filhos sobre amamentaçao, desde quando amamentar é moda? Eu… https://t.co/Ul3wsRgbki — Patricia Regina (@patyreas) 27 novembro 2013

Nota mental: nunca mais ler a Revista Pais & Filhos, ou a página deles na internet, onde uma blogueira se passa... https://t.co/USSkJCC4rO — Yuri Achcar (@yuriachcar) 27 novembro 2013

Infame essa matéria desse lixo de revista dizendo que amamentação é moda. Podre essa Pais&Filhos. Amamentar é mais que alimentar. É amar. — Mylène Jacques (@myjacques) 27 novembro 2013

Revista Pais & Filhos errou a mão em publicar em seu site um texto desses!!!! "Minha mãe está com pouco leite...... https://t.co/ME7IqAzWom — Rose Misceno (@_maejestade) 27 novembro 2013

Alguns internautas disseram que o artigo era uma propaganda de leites artificiais.

Revista Pais&Filhos faz propaganda mal disfarçada de fórmulas infantis. RIDÍCULO. https://t.co/oFKFfQlgLB — francine lima (@franilima) 27 novembro 2013

Parem as máquinas!! O que a moça escreveu na revista pais & filhos é uma propaganda deslavada para industria... https://t.co/Uhql7CZAix — Psic. Marcos Marinho (@marcosmarinho) 27 novembro 2013

Após a polêmica, a autora divulgou nota pedindo desculpas e esclarecendo que é a favor da amamentação. Além disso, a revista comentou na sua página no Facebook que os "colunistas são livres para escrever e querem. Eeste é o princípio básico da coluna. A revista gosta da diferença de opiniões, na troca. Coluna assinada é sagrado".

