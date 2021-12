Réveillon de Salvador tem dueto de Caetano e Gil

Cerca de 150 mil pessoas acompanharam a virada do ano na Praça Visconde de Cairu, no bairro do Comércio, em Salvador, na principal festa de réveillon da cidade. O evento, que começou às 20 horas e seguiu até as 3 horas, teve como pontos altos o show conjunto feito pelos baianos Gilberto Gil e Caetano Veloso logo após a meia-noite e a queima de fogos de 15 minutos. Segundo a Polícia Militar, não foram registrados incidentes graves na festa.

A programação começou com o cantor Saulo, ex-vocalista da Banda Eva, que animou a multidão com diversos sucessos do grupo. Em seguida, a cantora Gal Costa subiu ao palco e apresentou o show Recanto, que segue em turnê pelo País e pelo exterior. Pouco antes da contagem regressiva para a virada do ano, Gal deixou o palco. Enquanto o show pirotécnico ocorria sobre a Baía de Todos os Santos, ela, a apresentadora Regina Casé e os músicos Gilberto Gil e Caetano Veloso brindavam o ano-novo e trocavam selinhos nos bastidores.

Passada a queima de fogos, Regina subiu ao palco para anunciar Gil e Caetano, que apresentaram juntos alguns dos principais sucessos de suas carreiras. A noite terminou com um show de arrocha do cantor Pablo. A última noite da festa ocorre nesta quarta-feira, com as apresentações de Daniela Mercury e dos grupos afro Olodum e Ilê Aiyê.

No camarote destinado às autoridades e convidados da festa, o governador Jaques Wagner (PT) e o prefeito de Salvador, Antônio Carlos Magalhães Neto (DEM), adversários políticos, trocaram elogios e promessas de parceria, a despeito do ano eleitoral. "A prefeitura depende dos governos estadual e federal e é sinal da maturidade da democracia separar administração de disputa eleitoral", disse Wagner. "O que é bom para a cidade é bom para a população, para a prefeitura e para o governo."

Neto, que contou com a parceria do governo baiano para tornar viável a ideia de promover quatro dias de shows para celebrar o réveillon, comemorou o sucesso do evento e disse que o local escolhido para abrigar a festa deste ano pode substituir oficialmente o Farol da Barra, tradicional ponto da celebração em Salvador, a partir do ano que vem. A mudança do local foi causada por obras de requalificação do entorno do farol, que devem ser concluídas até o carnaval.

Localizada entre dois dos principais cartões-postais de Salvador - o Elevador Lacerda e o Mercado Modelo -, a Praça Visconde de Cairu foi defendida como novo ponto para a festa por Caetano, que em seu show disse que a cidade estava "mais bonita" com a virada realizada ali. "Tem gente até na Praça Castro Alves vendo (o show)", argumentou.

O prefeito prometeu reformas na região este ano e disse que pode fazer uma "pesquisa com a população" para definir o local em que será realizado o réveillon de 2015. "(A praça) foi uma aposta que fizemos e que deu certo, todo mundo gostou", disse. "Temos tempo para pensar e planejar o próximo réveillon. É um bom problema para a gente resolver."

