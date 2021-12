Reunião com chefes dos Três Poderes é agendada para esta quarta-feira

O Palácio do Planalto agendou para as 8h30 desta quarta-feira, 24, a reunião com a cúpula dos Três Poderes para debater um plano nacional de combate à pandemia da Covid-19. O encontro vai ser presencial no Palácio da Alvorada.

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) vai receber na residência oficial da Presidência da República o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, e os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG).

Também vão ser convidados o procurador-geral da República, Augusto Aras, a presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Ana Arraes, ministros de Estado — incluindo Eduardo Pazuello e Marcelo Queiroga — e governadores. Segundo a CNN Brasil, serão chamados apenas os mais alinhados ao governo.

O Brasil está na fase mais crítica da pandemia, com quase 300 mil mortes. O atual ministro da Saúde é criticado pela gestão da crise.

Como forma de atender demanda de parlamentares do Centrão, insatisfeitos com o comando do general, Marcelo Queiroga foi anunciado por Bolsonaro há exatamente uma semana, mas a troca oficial já foi adiada por duas vezes. Agora, a expectativa é que as mudanças sejam oficializadas na próxima quinta-feira, 25.

O atraso ocorre por dois motivos. Um deles é que Queiroga consta como administrador de duas empresas com registro na Receita Federal. Para assumir o cargo de ministro, é necessário que ele deixe a administração das empresas, embora possa continuar sendo sócio.

Além disso, o atraso para a troca na Saúde se deve também à busca por uma “saída honrosa” para Pazuello. Desgastado, o general pode vir a ocupar outro cargo no governo, mas o martelo ainda não foi batido.

A preocupação em garantir ao militar um cargo no governo é para manter o foro privilegiado, uma vez que Pazuello é investigado no STF por suposta omissão na crise do oxigênio em Manaus.

