Retrospectiva: relembre as notícias de destaque no Brasil

Embalados por previsões que apontavam o fim do mundo para dezembro de 2012, os brasileiros parecem ter incorporado o espirito mítico, ainda que involuntariamente. Os acontecimentos que viraram notícia, a grosso modo, revelam improbabilidades perfeitamente relacionáveis aos especulados "últimos dias".

Os primeiros sinais de um possível apocalipse, por exemplo, vieram logo em janeiro, quando uma mulher que dizia estar grávida de quadrigêmeos foi desmentida por médicos, em Taubaté, no estado de São Paulo. No lugar dos bebês, Maria Verônica Aparecida César Santos, 25, carregava uma barriga falsa de silicone.

No mês seguinte, um dos julgamentos mais aguardados dos últimos anos foi concluído. Lindemberg Alves Fernandes, 25, foi condenado a 98 anos de prisão por ter mantido em cárcere privado e assassinado a ex-namorada Eloá Pimentel, em 2008. Mais à frente, em campo oposto, o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva recebia o diagnóstico de que estava livre do câncer na laringe, diagnosticado em 2011.

Em abril, os brasileiros foram testemunhas de uma ação histórica. Com 10 votos a 0, o Supremo Tribunal Federal (STF) aprovou as cotas raciais nas universidades. No mesmo período, após oito dias de debate, os ministros do STF também decidiram, por oito votos a dois, que grávidas de fetos sem cérebro poderiam optar por interromper a gestação com assistência médica.

Enquanto as decisões eram comemoradas ou discutidas, a polícia prendia três suspeitos de homicídio e prática de canibalismo na cidade de Garanhuns, a 230 km de Pernambuco. Segundo a polícia, o trio vendia salgados com restos de carne dos corpos das vítimas.

Não demorou muito para os brasileiros assistirem a mais um crime de repercussão internacional. O executivo-chefe da Yoki, Marcos Kitano Matsunaga, foi assassinado e esquartejado pela mulher, Elize Matsunaga, na cidade de São Paulo (SP). Enquanto a polícia investigava a morte do empresário, uma mulher de 20 anos colocava a virgindade em leilão, na internet, no estado de Santa Catarina. Após receber lances de diversos cantos do mundo, a primeira experiência sexual de Catarina Migliorini foi arrematada por um japonês pelo valor US$ 780 mil (equivalente a mais de R$ 1,5 milhão).

Diferente de catarinense, outros brasileiros depositaram nos concursos públicos os desejos de segurança e melhores salários. Foram quase 100 mil vagas durante todo o ano. E o mais importante, os aprovados poderão ocupar as vagas, já que o mundo continua inteiro alheio às especulações de seu suspiro derradeiro.

