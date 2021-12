Retrato de suspeito de matar menina em Petrolina é divulgado

A Polícia Civil de Pernambuco divulgou, na manhã desta segunda-feira, 22, o retrato falado do suspeito de assassinar a menina Beatriz Angélica Mota, de 7 anos, morta a facadas dentro da escola onde estudava.

De acordo com a investigação da polícia, o suspeito é homem, moreno, tem cerca de 1,70 m, pesa aproximadamente 70 quilos e aparenta ter cabelos cacheados. O perfil do suspeito foi construído a partir de depoimentos de três testemunhas, sendo uma delas a própria mãe da menina, Lúcia Mota.

O caso

A vitíma que morava na zona rural em Juazeiro ( a 507 quilômetros de Salvador),no norte da Bahia, estava acompanhada dos pais na cerimônia de formatura da irmã no Colégio Nossa Senhora Maria Auxiliadora, no Centro de Petrolina, no Sertão de Pernambuco. A criança permaneceu com os familiares durante o evento até ás 22h, quando foi ao bebedouro na parte inferior da arquibancada e não foi mais vista por nenhuma testemunha.

Após buscas, o corpo de Beatriz foi encontrado num depósito de material esportivo desativado, ao lado da quadra de esportes onde acontecia a formatura. A criança tinha ferimentos de faca no tórax, membros superiores e inferiores.

A faca usada no crime foi encontrada junto ao corpo de Beatriz.

adblock ativo