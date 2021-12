Resultado do Sisu para o 2º processo seletivo é divulgado pelo MEC

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta segunda-feira, 10, o resultado das inscrições do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para o segundo processo seletivo de 2019. Os candidatos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018 que estejam procurando uma vaga em uma das faculdades públicas participantes devem entrar no site do Sisu para verificar se foram selecionados.

Selecionados no Sisu 2019.2

É necessário ter em mãos o número de inscrição e a senha para verificar a aprovação em uma das 59.028 vagas ofertadas em uma das 76 instituições de ensino superior participantes. Os candidatos são selecionados de acordo com a nota do Enem, dentro do número de vagas em cada curso, por modalidade e concorrência.

Cada candidato selecionado deverá procurar a instituição de ensino para fazer a matrícula. O período para realização da matrícula vai de 12 a 17 de junho.

Nota de corte para o Sisu 2019.2

De acordo com o MEC, a nota de corte é a menor nota para ficar entre os selecionados de um determinado curso. Determinada com base no número de vagas e no total de candidatos inscritos, foi atualizada à meia-noite de cada um dos dias do período de inscrição.

Lista de espera para o Sisu 2019.2

Os não selecionados deverão acessar novamente o site do Sisu para registrar em qual das duas vagas escolhidas durante a fase de inscrição deseja participar da lista de espera. O prazo para manifestar interesse na lista de espera é de 11 a 17 de junho.

A convocação ocorre após o dia 19 de junho. Após fazer a inscrição no site do Sisu, é necessário procurar a instituição selecionada para acompanhar a convocação para matrícula.

