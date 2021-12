Restaurante de SP insinua que baiano é lento e gera revolta

O estereótipo equivocado que é compartilhado de que o baiano é preguiçoso gerou uma onda de indignação e revolta nas redes sociais esta semana. Isso porque uma internauta publicou no perfil pessoal dela no Facebook a foto de um banner de divulgação de um restaurante em São Paulo, que anunciava a venda de pratos típicos da Bahia, como moqueca e acarajé.

Mas o que chamou a atenção mesmo foi a maneira como a publicidade foi feita. O comunicado do restaurante Ilha Bela Bar garante fazer "deliciosas moquecas e acarajés, iguais aos da Bahia". A única diferença, no entanto, seria que lá "fica pronto mais rápido". A mensagem, que expressa que o que o baiano seria preguiçoso, causou uma série de manifestações na internet.

Internauta expressa revolta na rede social (Imagem: Reprodução | Facebook)

O anúncio então foi interpretado com ofensa por várias pessoas. A imagem da placa de divulgação viralizou e internautas, principalmente os baianos, passaram a deixar mensagens de reprovação na página do restaurante.

"Preconceituosos! Deveriam servir outro de comida, já que não sabem respeitar a origem da comida que servem. Nojo!", disse uma internauta. Os usuários da rede também organizaram um "vomitaço' em todas as publicações do restaurante no Facebook.

A reportagem do Portal A TARDE tentou entrar em contato com o Ilha Bela Bar, mas nossas ligações não foram atendidas.

Outros internautas promoveram um "vomitaço" (Imagem: Reprodução | Facebook)

