Representantes da Saúde não vão à reunião sobre falta de kit intubação

Em meio à crise pela falta de medicamentos para intubação de pacientes com Covid-19, a Comissão Externa da Câmara dos Deputados destinada a acompanhar o enfrentamento à pandemia realizou, nesta terça-feira, 23, audiência para debater o assunto. O Ministério da Saúde, no entanto, não enviou representantes para a reunião. A ausência de um integrante da pasta ministerial foi intensamente criticada pelos demais participantes.

A audiência pública foi convocada após diversos estados relatarem ao governo federal que o aumento no número de internações causadas pela doença no início deste ano levaram à redução nos estoques de anestésicos utilizados no processo de intubação de pacientes graves.

“É lamentável que nós façamos uma reunião em um momento como esse sem um representante sequer do ministério. Temos um ministro demitido que está no cargo e um escolhido que não consegue assumir depois de oito dias. Isso é uma tragédia também para o povo brasileiro”, criticou Marcelo Ramos (PL-AM), primeiro-vice-presidente da Câmara.

Marco Aurélio Ferreira, diretor de relações governamentais da Associação Nacional de Hospitais Privados, cobrou orientação. “Precisamos que o poder Legislativo nos ajude, nos oriente. Precisamos encontrar soluções e seria bom que alguém do Ministério da Saúde estivesse aqui com a gente para explica o que pretendem fazer”, disse.

O presidente da Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Mirócles Veras, criticou a atuação da pasta e a falta de informações. “Encaminhamos ao Ministério um alerta há 10 dias, mas, infelizmente, não tivemos nem a resposta do ofício. Ligamos e não conseguimos falar com os secretários para que dessem uma resposta às instituições. Hoje, em uma comissão de tanta importância, temos a ausência do Ministério da Saúde”, afirmou.

