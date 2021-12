Uma repórter da Globo News foi surpreendida com um beijo na boca durante a cobertura do Carnaval do Rio de Janeiro. A jornalista Carolina Cimenti estava em cima de um trio conversando ao vivo com Leilane Neubarth, a âncora do Jornal da Globo News, quando foi surpreendida por um cantor que se apresentava e beijou a profissional.



A atitude inesperada deixou a repórter sem reação, tanto que ela esqueceu o texto.

Na sequência, Leilane não deixou passar o episódio e comentou. "Você ganhou uma beijoca na boca, é isso?" perguntou. "O cantor afoito, meu amigo de outros carnavais. Não sabia que a gente estava no ar e me deu uma beijoquinha", explicou Carolina, sem graça.

Da Redação Repórter ganha beijo na boca durante cobertura do Carnaval

adblock ativo