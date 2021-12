Repórter da TV Globo e marido são agredidos por taxistas

A repórter da TV Globo Minas e do Sportv, Luciana Machado, relatou em seu perfil no Facebook uma situação dramática que passou em Belo Horizonte ao lado de seu marido, Marcel Telles, no dia 8 de agosto. O casal foi agredido verbal e fisicamente por taxistas ao usar um carro solicitado pelo aplicativo Uber, serviço de transporte particular, quando voltavam para casa de uma festa de aniversário.

Luciana disse que não é a primeira vez que percebe essa postura de alguns taxistas e que situações como essa têm ocorrido comumente, por conta da concorrência com os motoristas do Uber. Eles defendem que o aplicativo tem gerado uma diminuição do número de usuários do serviço e, consequentemente, da lucratividade dos taxistas.

"Assim que ele [carro da Uber] chegou, nós entramos e um taxista já tentou impedir que ele desse a partida. Conseguimos sair, mas outros dois taxistas chegaram e cercaram o carro. Naquele momento eu não acreditava que três idiotas estavam ameaçando o motorista, a mim e o Marcel. Descemos do carro para questionar os taxistas que começaram a falar que estávamos usando um transporte ilegal, o que não é verdade. Assim que ficaram sabendo onde eu trabalhava, piorou'', relatou na rede social.

A repórter também falou que três taxistas agrediram seu marido. "O sangue ferveu, não conseguíamos ir embora e no meio do bate-boca começou a agressão. Imaginem três taxistas contra seu marido! Um segurou o Marcel praticamente com um mata-leão, enquanto os outros foram pra cima dele".

Uma viatura se aproximou durante a confusão e os taxistas fugiram. Na volta para casa, eles pararam para fazer o boletim de ocorrência em uma base da PM e Marcel realizou exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal.

