Repórter da TV Globo e equipe são assaltados em São Paulo

A repórter da TV Globo Ana Paula Campos e a equipe de reportagem que a acompanhava foram assaltados na noite da última quarta-feira, 9, no bairro de Itaquera, em São Paulo. A ironia é que os profissionais estavam no local para fazer uma matéria sobre roubos e furtos na área. Os bandidos levaram dinheiro, celulares e todos os equipamentos da equipe como câmeras, além do carro com logotipo da emissora. Todo o material gravado foi perdido e o veículo foi localizado pela polícia algumas horas mais tarde.

Ex-apresentadora do Globo Rural diário, Ana Paula postou no Facebook que ficaria algum tempo sem celular e Whatsapp, no que foi questionada por uma seguidora. "Fui assaltada ontem".

O assalto aconteceu quando um dos membros da equipe guardava o equipamento dentro do carro. A repórter estava dentro do carro com o motorista, quando os bandidos chegaram e os abordaram.

A Globo confirmou o assalto e garantiu que ninguém foi ferido na ação. A emissora, que não comenta medidas de segurança, já enviou equipes para as ruas de São Paulo acompanhadas de seguranças armados.

