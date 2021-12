Escalada para a cobertura do caso do dançarino DG, morto, no último sábado, 19, no Rio de Janeiro, em circunstâncias ainda não esclarecidas totalmente, a jornalista Bette Lucchese, da Rede Globo, teve um ataque de fúria no meio da rua, após detectar o corte no áudio do seu microfone.

Enquanto fazia uma passagem em uma rua, ela percebe a falta do som e explode com os companheiros de trabalho usando xingamentos. "Para que desliga essa m...? P..., manifestação e vocês desligam esse negócio?". O vídeo circula nas redes sociais desde esta quinta-feira, 24.

Após presenciar a cena, um homem e uma mulher começam a gritar com a repórter e equipe pedindo para eles saíram do lugar em que estão. "Fora, Globo!", "Depois, vão dizer que a culpa é do trabalhador. P...". "Vocês estão vendendo o Brasil. P...".

Confira:

Giovanna Castro Repórter da Globo xinga equipe e é hostilizada na rua; veja

