A repórter Liliana Junger "travou" durante entrada ao vivo no "Jornal Hoje", em rede nacional, direto de Belo Horizonte (MG). Ela começou a reportagem normalmente, mas se atrapalhou e começou a olhar o bloco de anotações sem falar mais nada.

Após alguns segundos silêncio, o âncora Evaristo Costa encerrou a chamada e se despediu da jornalista: "Ô Liliana, daqui a pouco a gente volta a se falar quando você tiver todas as informações apuradas aí escritas, tá bom?". O vídeo foi publicado no youtube por internautas e tinha, no início da tarde desta terça-feira, 10, quase 100 mil pageviews. Veja como foi:

Da Redação Repórter da Globo "trava" ao vivo em telejornal

