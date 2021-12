Repórter comete gafe ao tentar entrevistar homem morto; veja

Um repórter da TV Atalaia, afiliada da Record em Sergipe, cometeu uma gafe ao tentar entrevistar um suspeito que morreu após trocar tiros com a polícia, durante uma perseguição policial. A reportagem foi exibida na edição de quarta-feira, 27, do programa policial local "Tolerância Zero".

Na filmagem, o repórter começa entrevistando um sargento da polícia, que explica que além do suspeito morto havia mais dois comparsas que praticaram um assalto a uma mercearia. É quando o repórter pergunta a idade dos dois assaltantes que estavam rendidos no chão.

"Você é maior ou menor?", perguntou o repórter. Que depois de ser respondido prossegue: "E você, tem quantos anos?", questionou ao terceiro suspeito, que estava morto. Após segundos de silêncio, e sem resposta, o jornalista constrangido diz: "Esse daqui está ferido. Por incrível que pareça, eu ia entrevistar um cara que já está morto". Assista.

