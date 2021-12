Relacionamento abusivo vai muito além do ciúme e da agressão física

O tema está em alta após a expulsão do cirurgião plástico Marcos Harter da 17ª edição do Big Brother Brasil. O relacionamento e as brigas do participante com a também gaúcha Emilly Araújo movimentaram as redes sociais e chegaram à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher.

>>Casos de abuso e desrespeito são comuns entre familiares

É importante lembrar que relacionamento abusivo tem diversos níveis e vai além do ciúme e agressão física. É o que foi salientado pela campanha #EuViviUmRelacionamentoAbusivo nas redes sociais, que mobilizou milhares de mulheres e ficou entre os tópicos mais comentados na web.

A ação contou com depoimentos que expuseram diversos casos de agressão física e psicológica. Os relatos evidenciam a dificuldade em, muitas vezes, reconhecer-se como vítima de um relacionamento abusivo.

Entre os desabafos surgiu o termo gaslighting: uma forma de manipulação utilizada como abuso psicológico, no qual as informações são distorcidas com a intenção de favorecer o abusador e fazer a vítima duvidar da própria sanidade.

Maria Eduarda* já teve um namorado que a fazia sentir louca: “Eu duvidava das coisas que eu fazia porque ele distorcia tudo”. A estudante Paola* passou por uma situação semelhante e conta que, além do namorado quase a convencer a largar a faculdade, usou uma doença para manipulá-la: “Quando eu estava bem ruim de depressão, ele me convenceu que, por conta da doença, eu estava ficando doida, sem saber o que falava. Para tudo que eu fazia eu passei a confirmar com ele antes, para ver se estava certo”.

De acordo a psicóloga Brenda Rocco, uma relação abusiva é aquela onde predomina o excesso de poder sobre o outro. Quando você tem qualquer tipo de relacionamento com uma pessoa e ela invade seu espaço, sua privacidade, começa a mandar nas suas escolhas, limita o seu contato com outras pessoas e usa de qualquer poder que ela tenha sobre você para te coagir, isso é um relacionamento abusivo. Para Karina*, relacionamentos abusivos são como teias: quanto mais você se mexe, mais difícil fica sair, mas funciona cortar.

Fazer denúncia Fazer denúncia

Traumas

“Até hoje eu sinto que a culpa de tudo foi minha, mas quando eu paro para pensar no quanto eu deixei ele me machucar, eu só quero que ele fique longe. E isso já faz uns quatro anos”, lembra.

O relacionamento abusivo pode influenciar a vida das vítimas reforçando mitos de fragilidade, de incapacidades, de necessidade de dependências, deturpação da própria imagem e autoestima, tornando a personalidade permissiva. Além dos traumas, a pessoa pode ter medo de se relacionar novamente e começar a se perguntar o motivo de ter escolhido um parceiro com aquelas características.

Se você desconfia que uma pessoa próxima se encontra numa relação assim, a melhor forma de ajudar é primeiro auxiliá-la a reconhecer que essa relação é abusiva. Ajude-a a refletir se é uma relação que oprime realizações e objetivos.

adblock ativo