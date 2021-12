Relacionamento à distância: vale a pena tentar?

Estamos cercados por tecnologia e com a internet à disposição na palma de nossas mãos. Conhecer pessoas se tornou cada vez mais fácil. Redes sociais e aplicativos de paquera são uma arma quase infalível para quem busca um amor, apesar do risco deste "novo amor" morar em outra cidade.

Relacionamentos à distância existem e é possível mantê-los, mas eles exigem bastante esforço de ambas as partes – geralmente bem mais do que um relacionamento tradicional.

Seja em cidades diferentes, estados ou países, há quem resolva entrar nessa aventura sem medo do que pode acontecer. Em contrapartida, existem também aqueles que já tentaram e não se arriscariam novamente, como Ana Cecília Cardoso, 22 anos, de Montes Claros – MG.

"Eu, particularmente, não acredito muito em uma relação à distância. Creio que para dar certo, ambos tenham que ter condições de poder viajar pelo menos uma ou duas vezes no mês para se encontrarem", disse a mineira após uma experiência se relacionando à distância com um rapaz de Brasília. A história durou três anos.

Amanda Moutim tem 23 anos e mora em Ipatinga – MG, esteve em uma relação durante dois anos com uma garota de Dublin – Irlanda e se jogou de cabeça ao praticamente atravessar o mundo para conhecer a amada. Ela não teve medo de arriscar e diz que se acontecesse de se envolver novamente com alguém à distância, não hesitaria. "Se eu me apaixonasse perdidamente novamente por uma pessoa que mora a dias de distância, eu me deixaria envolver com certeza. Sou intensa demais para deixar de fazer uma relação dar certo ou não dar, somente por causa da distância", afirmou.

Muitas são as possíveis ameaças ao entrar num relacionamento à distância e o medo de ser trocado por quem convive com a pessoa diariamente é o mais forte. Se em relacionamentos "normais" a confiança já é um fator de peso para fazer dar certo, à distância isso se torna absolutamente essencial.

A saudade é a maior das desvantagens. Após ter um dia ruim a vontade da maioria dos casais é a de correr para o colo um do outro, mas isso devido à distância não é possível. Porém, existe também a opinião de que a saudade acaba sendo um tempero para manter a "chama acesa" por mais tempo. Nos que "morrem de saudade" a tecnologia, a mesma que acabou fazendo com que o encontro acontecesse, pode ser a maior aliada. Porque mesmo à distância, pode se falar ou ver a pessoa amada através de aplicativos desenvolvidos para isto. Para os que acham a distância um tempero, a expectativa também pode ser atiçada por estes mesmos meios de comunicação.

No fim, não existe desculpa para se viver sem companhia. Mesmo que se esteja a quilômetros de distância.

