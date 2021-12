Receita Federal passa a emitir CPF pela internet

A Secretaria da Receita Federal, a partir de agora, já disponibiliza no seu site a inscrição dos contribuintes no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) de forma gratuita. Quem desejar emitir o documento nas agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Correios, continua pagando o valor de R$ 5,70.

Para fazer o cadastro através da página da Receita, serão necessárias informações como data de nascimento, número do título de eleitor, sexo, naturalidade, nome da mãe, endereço e telefones para contato.

Ao final da solicitação de inscrição efetivada com sucesso, será gerado, automaticamente, o número de inscrição no CPF e o "Comprovante de Inscrição no CPF". O solicitante deverá anotar esse número ou imprimir o comprovante. Este documento poderá ser impresso de imediato ou, posteriormente, quantas vezes forem necessárias, sem qualquer ônus para o solicitante.

CPF - O documento é necessário para fazer as declarações anuais do Imposto de Renda (IR), para fazer transações financeiras como empréstimos, contratos bancários, crediários, além da emissão do passaporte e participação em concursos públicos.

