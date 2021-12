Rebelião deixa 25 mortos em presídio na Roraima

Vinte e cinco presos morreram neste domingo, 16, durante uma rebelião na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, em Boa Vista (Roraima). Cerca de 100 familiares de presos foram feitos reféns, mas liberadas após intervenção da Polícia Militar. O confronto entre as facções começou durante o horário de visitas quando homens de uma das alas quebraram os cadeados e invadiram outra ala do presídio. De acordo com a Polícia Militar, entre os mortos, sete foram decapitados e seis foram queimados.

adblock ativo