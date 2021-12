Ranking do Ibope sobre felicidade traz Brasil em 10º

O Brasil ocupa o décimo lugar no ranking dos países mais felizes do mundo, segundo a pesquisa Barômetro Global de Otimismo, feita pelo Ibope Inteligência em parceria com a Worldwide Independent Network of Market Research (WIN). A pesquisa foi feita em 65 países, a partir de 66.806 entrevistados.

Entre os brasileiros consultados, 71% disseram estar satisfeitos com a própria vida. Por, acima da média mundial, que é de 60%. A porcentagem de brasileiros felizes, que havia subido de 76% em 2011 para 81% em 2012, caiu no levantamento mais recente. A média mundial, que era de 53% nos últimos dois anos, melhorou.

Fiji é o País que lidera a lista das nações mais felizes do mundo, com 88% de cidadãos satisfeitos. No ranking, o Brasil ficou atrás da Colômbia (86% de moradores felizes), Arábia Saudita (80%), Argentina (78%), Finlândia (78%), do México (75%), da Índia (74%), Indonésia (74%) e Dinamarca (74%).

Mesmo se não existissem barreiras, a maioria dos brasileiros (53%) não se mudaria para outro País. O resultado global é diferente: 62% dos entrevistados declararam que gostariam de morar em outros países e os destinos mais citados são Estados Unidos, Austrália e Canadá.

adblock ativo