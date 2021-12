Raio atinge praia e fere banhistas em Angra dos Reis

Um raio atingiu uma praia em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e deixou pelo menos seis banhistas feridos na tarde desta sexta-feira, 1º. De acordo com o Hospital de Praia Brava, para onde as vítimas foram levadas, duas pessoas chegaram em estado grave. As informações são do G1.

"A gente tava na praia, de repente o tempo começou a fechar, começou a relampejar, algumas [pessoas] começaram a sair. O primeiro raio desceu e atingiu quatro pessoas, entre elas uma criança. Rapidamente a gente já foi dando os primeiros socorros, acionando os bombeiros que de imediato vieram pra cá, pro local. Como eu trabalho na Defesa Civil [de Porto Real], já procurei resolver a situação acionando e a gente dando os primeiros socorros", contou Evison Ferreira de Moura, banhista que estava no momento do acidente.

