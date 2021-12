Raio atinge mão do Cristo Redentor

Raios que caíram durante a tempestade que atingiu o Rio de Janeiro na quinta-feira, 16, à noite atingiram a mão direita da estátua do Cristo Redentor, na zona sul do Rio, e uma placa de mármore com informações históricas sobre o monumento. Não foi o primeiro episódio desse tipo. Em 2009, por exemplo, outro raio causou danos na estátua.

Segundo a Paróquia Cristo Redentor, o terceiro dedo da mão direita da estátua foi atingido, danificando a pedra sabão com que o momento foi feito. Uma placa de mármore também foi alvo dos raios e sofreu danos maiores, segundo a paróquia.

Uma reforma começa na próxima terça-feira, 21, para reparar o dano. Segundo a paróquia, a obra já estava prevista e contratada antes da chuva de anteontem. A Igreja não soube informar o valor que será gasto com a obra.

