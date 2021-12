Raika Ferraz ganha concurso e prêmio para mudança de sexo

Raika Ferraz foi coroada, na madrugada desta terça-feira, 22, como Miss T Brasil 2013. A cerimônia ocorreu na cidade do Rio de Janeiro. Como prêmio, a miss ganhou uma cirurgia para mudar de sexo, uma passagem para a Tailândia para concorrer ao Miss T Universo e um contrato de um ano com a Associação das Travestis e Transexuais do Estado do Rio de Janeiro.

adblock ativo