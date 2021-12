Queda de avião em Minas Gerais mata quatro pessoas

Uma aeronave caiu na tarde desta quinta-feira, 19, provocando as mortes de quatro pessoas em Bueno Brandão, no Sul de Minas Gerais. A queda ocorreu na região do bairro da Torre, na zona rural da cidade, e envolveu um Cessna prefixo PTKBV.

O avião caiu numa mata fechada e ainda derrubou uma árvore e muitos galhos antes de se despedaçar no chão. Os bombeiros tiveram bastante trabalho para chegarem ao local, de difícil acesso.

As vítimas foram identificadas como sendo Eduardo Caiado Castro, de 54 anos, Denilton Gurbolin de Sales, de 54 anos, Julia Sales Caiado Castro, de 25 anos e Talita Mariana Fornel, de 28 anos. Uma equipe da Aeronáutica vai periciar toda a área do desastre, que está sendo preservada.

