Queda de avião deixa sete mortos e um ferido em São Paulo

Sete pessoas morreram e uma pessoa ficou ferida após um avião de pequeno porte cair sobre uma casa na Rua Frei Machado, 110, no bairro da Casa Verde, zona Norte de São Paulo, na tarde deste sábado, 19.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, eram seis passageiros e o piloto. Uma pessoa que estava na casa foi levada para o Pronto-Socorro da Santa Casa da Misericórdia de São Paulo.

O avião, de prefixo PRZRA, está registrado em nome do ex-presidente da mineradora Vale Roger Agnelli, mas não há a confirmação de que ele estava na aeronave.

De acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), a aeronave caiu às 15h23, após decolar às 15h20. As operações no Aeroporto Campo de Marte foram suspensas.

O avião turbo hélice, com capacidade para sete passageiros, estava registrado em nome de Roger Agnelli, ex-presidente da Vale, conforme os dados da Agência Nacional de Aviação (Anac). Ainda não há identificação dos passageiros da aeronave, mas eram quatro homens e três mulheres.

