Queda de avião deixa co-piloto morto e dois feridos no Pará

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas no final da manhã desta quarta-feira, 13, após a queda de um avião de pequeno porte em uma empresa desativada, na Rua Ferreira Filho, no Pará.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o co-piloto, identificado como Lucas Ernesto Santos, de 25 anos, não resistiu e morreu no local. As outras duas vítimas, o piloto, Bruno Alencar, foi retirado das ferragens e sofreu traumatismo craniano. Já o vigilante, que estava no local, sofreu escoriações.

