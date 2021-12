Queda de avião de pequeno porte mata executivos do Bradesco

O presidente do Bradesco Vida e Previdência, Lúcio Flávio de Oliveira, e o presidente da Bradesco Seguros, Marco Antônio Rossi, morreram na queda de um avião de pequeno porte na noite desta terça-feira, 10, numa fazenda entre o distrito de Santo Antônio do Rio Verde, município de Catalão, no sudeste de Goiás, e a cidade de Guarda-Mor, em Minas Gerais. As informações são do G1.

Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB) disse que quatro pessoas viajavam na aeronave. O piloto e o copiloto também morreram, mas seus nomes não foram confirmados.

Ainda de acordo com a (FAB), o avião modelo Citation VII, de matrícula PT-WQH, decolou às 18h39 do aeroporto de Brasília com destino a São Paulo e desapareceu dos radares do controle de tráfego às 19h04.

