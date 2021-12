Quatro ônibus são incendiados em manifestação

Quatro ônibus foram incendiados e outros três depredados na manhã deste sábado, 19, durante manifestação contra medidas da Prefeitura de Mauá (SP) em relação ao transporte público municipal. Os veículos são da frota de empresa que iniciou operações neste sábado, em caráter emergencial, de acordo com informações no site da Prefeitura de Mauá.

Apesar das ocorrências, o sistema de transporte de Mauá está operando. Dos veículos incendiados, três foram no Jardim Guapituba e um no Jardim Itapark, onde o fogo atingiu a fiação elétrica.

A contratação emergencial foi necessária, conforme explica a Prefeitura de Mauá por meio de nota em seu site, uma vez que as duas atuais concessionárias - Leblon e Viação Cidade de Mauá - foram declaradas "inidôneas" por fraude no sistema de bilhetagem, além de não cumprirem os contratos. A prefeitura ainda critica a manutenção dos veículos por parte dessas empresas, alegando que a frota estava "sucateada e sem conforto para o usuário", fora o não cumprimento dos horários.

As duas concessionárias foram multadas pela prefeitura, sendo a Leblon em R$ 12 milhões e a Viação Cidade de Mauá, em R$ 8,4 milhões. A medida faz parte, segundo a Prefeitura, do projeto do novo sistema de transporte coletivo de Mauá, que será completado no primeiro trimestre de 2014, quando entrará em vigor a integração tarifária entre ônibus e trem, autorizada esta semana pelo governo do Estado de São Paulo.

Com a integração, o usuário pagará R$ 5,50 e terá a economia de R$ 1,00 por dia. Além desta, o novo modelo de transporte coletivo do município prevê outras medidas como a reforma do Terminal Central, a construção de um novo Terminal e paradas de ônibus, implantação de corredores exclusivos para ônibus, instalação de painéis eletrônicos para informar (via GPS) o tempo de espera para a chegada e partida e ampliação do poder de fiscalização e gerenciamento do sistema.

