Quase 1 tonelada de maconha é apreendida em MS em carro roubado na BA

Um carro roubado em 2015 em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador) foi localizado na madrugada desta quarta-feira, 4, sendo usado por um homem, que transportava 946,8 quilos de maconha. O caso aconteceu na BR-163, em Campo Grande (MS).

O flagrante ocorreu em um posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na rodovia, quando o motorista fez o retorno e fugiu em alta velocidade.

Após a perseguição policial, o suspeito parou o carro próximo de um pedágio em Anhanduí (MS) e fugiu. Após verificação, os policiais descobriram que as placas de Campo Grande eram falsas.

A PRF já apreendeu, no período de uma semana, cerca de 8 toneladas na região de Campo Grande. As informações são do G1 nacional.

