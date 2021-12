Quadrilha usa retroescavadeira para tentar roubar caixa eletrônico no RJ

Membros de uma quadrilha utilizaram uma retroescavadeira para tentar roubar um caixa eletrônico localizado dentro de um supermercado na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. O caso aconteceu na madrugada deste domingo, 4.

De acordo com informações do jornal 'Extra', a Polícia Militar foi chamada e trocou tiros com o bando. Os suspeitos conseguiram fugir mas não levaram nada.

adblock ativo