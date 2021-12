Público LGBT é espancado em show de Pabllo Vittar

LGBTs são espancados em show de Pabllo Vittar no Rio de Janeiro. No último sábado, 1º, a Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual (CEDS Rio) recebeu diversas denúncias sobre casos de agressões. Segundo a nota, cinco LGBTs foram espancados na festa “A Maior do Baile –Medicina UFRJ” organizado pela “Rio Universitário”, durante a apresentação da Drag Queem Pabllo Vittar, que aconteceu no clube Monte Líbano, no bairro da Lagoa.

“Mesmo sendo uma festa que prometia ser inclusiva, o grupo foi agredido pelos seguranças que deveriam cuidar do bem-estar de todos”, explica a advogada Maria Eduarda Aguiar do grupo Pela Vidda, na nota. Uma das vítimas, identificado por Jobson José dos Santos Júnior, disse que recebeu socos e chutes, e foi atendido no Hospital Miguel Couto.

As vítimas de homofobia, vão se reunir para buscar apoio nesta terça-feira, 4, às 16h, com o Coordenador Especial da Diversidade Sexual do município, Nélio Geogini, e o Coordenador do Rio Sem Homofobia, Fabiano Abreu, no Palácio da Cidade, em Botafogo. Pabllo Vittar não se pronunciou sobre o ocorrido.

