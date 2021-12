Publicitário é flagrado queimando corpo de zelador

O publicitário Eduardo Tadeu Pinto Martins, 47, que é acusado de matar o zelador Jezi Lopes Sousa, 63 anos, foi flagrado queimando partes do corpo da vítima. De acordo com a polícia, o publicitário levou o corpo do zelador para a casa de seu pai em Praia Grande, no litoral paulista, onde tentou se livrar do corpo da vítima.

Ele queimou a cabeça, pernas e tronco do zelador e tentava se livrar do resto do corpo quando foi flagrado. O publicitário e a esposa, a advogada Ieda da Silva Martins, foram presos nesta segunda-feira, 2. Ele confessou o crime e disse que se desentendia com Jezi por conta de problemas do condomínio onde morava e o zelador trabalhava.

O zelador desapareceu na última sexta, 30, após ser filmado saindo do elevador do prédio onde trabalhava. As câmeras do edifício não registraram ele saindo do condomínio. A polícia suspeitou do publicitário após um morador do prédio relatar que ouviu o barulho de uma briga e ter visto o publicitário fechando a porta de casa. A confusão aconteceu em horário compatível com o desaparecimento de Jezi.

O publicitário também foi filmado saindo com uma mala e um saco. Inicialmente, a polícia revistou a casa dele e o carro, mas encontrou a mala cheia de roupas. Ele alegou que iria doar o material para uma igreja.

adblock ativo