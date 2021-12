Prova usa tira da Turma da Mônica com palavrão

Tirinha da Turma Mônica com um palavrão usada em uma questão de prova do 4º ano do Ensino Fundamental da Escola Luiza Batista de Souza, em Rio Branco, gerou protestos dos pais de alunos.

A tira mostra uma conversa entre Cebolinha, Magali e um pipoqueiro.

- Eu quelo um saco de pipoca - diz Cebolinha.

- E a garotinha? - pergunta o pipoqueiro.

- Uma pica! - foi a resposta de Magali.

A escola alega que o erro ocorreu na hora da digitalização da atividade, porém, nega que a expressão tenha sido usada de forma maldosa pela professora. A economista Efigênia Ferreira, 36 anos, questionou o uso da palavra no exame e postou imagem da prova em rede social.

A professora Francisca Ermelinda, 50 anos e 26 como docente, diz que houve um erro na hora de digitalizar a prova. Na tirinha original Magali responde 'O que sobrar'. Segundo ela, a pessoa que elabora a prova puxou a tirinha da internet e não percebeu que ela estava com a expressão errada.

