ProUni convoca selecionados na 2ª chamada até esta sexta

Os estudantes pré-selecionados na segunda chamada do Programa Universidade para Todos (ProUni) têm até esta sexta-feira, 11, para comprovarem as informações prestadas na hora da inscrição. Os estudantes deverão apresentar, entre outros, documento de identificação, comprovante de residência, de rendimento e de conclusão do ensino médio. Confira aqui a lista completa com a documentação necessária.

Na página do ProUni é possível consultar a lista dos selecionados, disponível desde a última sexta-feira, 4. O candidato pode verificar na internet o horário e o local em que deve comparecer para comprovar as informações. Caso perca o prazo, ele é automaticamente retirado do processo.

O ProUni oferece bolsa de estudo integral ou parcial (50% da mensalidade) em instituições particulares de educação superior. O estudante precisa comprovar renda familiar, por pessoa, de até um salário mínimo e meio para a bolsa integral e de até três salários mínimos para a bolsa parcial.

Esta edição do programa ofereceu 115.101 bolsas e teve 653.992 inscritos. Quem não foi selecionado, poderá participar da lista de espera nos dias 21 e 22.

adblock ativo