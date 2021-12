Prótese dentária de senador cai duas vezes durante discurso; veja vídeo

Uma cena constrangedora marcou a reunião da Comissão Mista da Medida Provisória 765, que aconteceu nesta terça-feira, 18, no Senado Federal. Isso porque, durante o discurso sobre a MP, a prótese dentária do senador Hélio José (PMDB-DF) acabou escapando duas vezes da boca dele enquanto falava.

Na primeira vez, o peemedebista recolocou o aparelho no lugar e chegou a comentar que está com o dente quebrado. Na segunda vez, a prótese literalmente salta da boca do senador. Constrangido com a situação, ele retira os dentes, guardando-os no bolso.

Senadores e deputados participavam do evento, que discutia a alteração na "remuneração de servidores de ex-territórios e de servidores públicos federais; reorganiza cargos e carreiras e estabelece regras de incorporação de gratificação de desempenho a aposentadorias e pensões".

adblock ativo