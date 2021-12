Propaganda de preservativo é suspensa por estimular estupro

O anúncio publicitário da marca de preservativos Prudence intitulado "Dieta do Sexo" foi suspenso pelo Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) por estimular o estupro. A propaganda, veiculada na rede social Facebook no último mês de julho, fazia uma comparação entre os gastos calóricos de diversas atividades ligadas ao sexo.

O primeiro item da 'dieta' - que causou a polêmica - comparava o gasto de calorias entre tirar a roupa de uma mulher com o seu consentimento ("10 calorias") e sem o seu consentimento ("190 calorias"). A comparação causou indignação aos usuários do Facebook, que classificaram o trecho como um estímulo ao estupro.

Por entender que o anúncio poderia motivar agressões contra as mulheres, o Conar decidiu suspender a veiculação da propaganda da rede social. Após a abertura do processo, a Prudence emitiu nota pedindo desculpas aos consumidores e informando sobre a retirada da propaganda do ar, no dia 16 de julho.

A fabricante disse que a intenção era contar de forma divertida quantas calorias um casal pode perder durante uma relação sexual e suas preliminares e jamais fazer alusão a qualquer outra prática. "Reiteramos que o conteúdo não é de autoria da Prudence e vem sendo publicado por diversos blogs na Internet desde 2007, o que não nos isenta da responsabilidade da revisão do conteúdo, que neste caso foi inadequada e portanto retirado do ar".

