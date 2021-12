Promotores são baleados dentro do Ministério Público do RN

Dois promotores do Rio Grande do Norte, identificados como Jovino Pereira Sobrinho e Wendell Beetoven, foram baleados por volta das 11h30 da manhã desta sexta-feira, 24, na sede do Ministério Público, no bairro de Candelária, Zona Sul de Natal.

De acordo com informações preliminares da Assessoria de Comunicação do órgão, o principal suspeito de ter atirado contra as vítimas, é o servidor Wanderley Lopes da Silva, 44 anos, que conseguiu fugir.

Segundo a assessoria, as vítimas foram socorridas no local pelo Secretário Municipal de Saúde do Estado, que também é médico, Luiz Roberto Fonseca, e encaminhadas em seguida para o Hospital Estadual Walfredo Gurgel. Informou também que as vítimas estão conscientes e o quado de saúde é estável.

*sob a supervisão da editora-coordenadora Iloma Sales

