Projeto de privatização dos Correios deverá ser votado em 2021, diz ministro

A proposta para a privatização dos Correios deverá ser entregue ao Congresso no início de 2021 de acordo com o Planalto. Nesta quarta-feira, 14, o ministro das comunicações, Fábio Fária, entregou o texto para a Subchefia de Assuntos Jurídicos da Presidência.

De acordo com o ministro, o projeto de lei permitirá a privatização da estatal, estrabalecendo a organização e manutenção do Sistema Nacional de Serviços Postais. Antes de ser apreciado para votação pelo Congresso, o projeto precisa do aval da Casa Civil e aguardar quatro meses para que uma consultoria contratada pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) conclua estudos sobre o negócio.

"A consultoria vai ficar pronta em cerca 120 dias. Então, estamos falando para 2021, o projeto chegar no começo do ano que vem e, até o final de 2021, a ideia é de votarmos e que os Correios estejam prontos para o processo de privatização", disse Fábio Faria, após a entrega do projeto.

