Programa Mais Médicos preenche 96,6% das vagas ofertadas

A nova seleção do Programa Mais Médico alcançou 96,6% do preenchimento das vagas, segundo balanço divulgado pelo Ministério da Saúde neste domingo, 25. Até as 17h, o sistema contabilizava 29.780 inscritos com registro (CRM) no Brasil. Do total, 20.767 foram efetivadas e 8.230 profissionais já estão alocados no município para atuação imediata.

Após a lentidão no sistema, provocada por ataques cibernéticos, as inscrições foram prorrogadas até 7 de dezembro, e devem ser feitas pelo site do programa.

Na apresentação ao município, que vai até 14 de dezembro, o médico deve entregar todos os documentos exigidos no edital. Até o momento, 40 médicos já se apresentaram nas unidades básicas de saúde.

O programa Mais Médicos oferece 8.517 vagas para atuação em 2.824 municípios e 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI), que antes eram ocupadas por médicos da cooperação com Cuba.

