Profissões artísticas e culturais são excluídas do MEI

As profissões ligadas à arte e cultura, como DJs, cantores, professores de música e instrumentistas, não poderão mais ser enquadrados como Microempreendedores Individuais (MEI), a partir de janeiro.

As ocupações foram listadas em resolução feita pelo Comitê Gestor do Simples Nacional, órgão vinculado ao Ministério da Economia, publicada no Diário Oficial da União nesta sexta-feira, 6.

Humorista ou contador de histórias, instrutores de artes cênicas, de arte e de cultura, além de proprietários de bar com entretenimento, também foram excluídos do MEI.

