Trazendo uma mensagem de esperança e reforçando a importância do isolamento social diante da pandemia do novo coronavírus, o monumento Cristo Redentor, através do movimento #FormouEsperança vai transmitir projeções para homenagear todos os trabalhadores que prestam serviços essenciais, os profissionais da área da saúde e os que seguem trabalhando para combater a covi-19, além das pessoas de todas as nações que estão em casa fazendo a sua parte.

Nesse momento, o objetivo é que toda a população dê um grande abraço virtual coletivo e olhe para os céus através das janelas num ato de solidariedade, união e esperança.

Da Redação Profissionais de saúde são homenageados com projeções no Cristo Redentor

