Professora pede R$ 10 mil de empréstimo para salvar árvore

A professora aposentada Alma Ione Marinori, de 75 anos, fez um empréstimo de R$ 10 mil para salvar uma árvore que foi de seu pai em Goianira, na Região Metropolitana de Goiânia. A paineira, conhecida também como barriguda, foi plantada há 50 anos no quinta da família de Alma, mas com a venda do imóvel, a planta seria cortada.

Para evitar a morte da árvore, a professora precisava de R$ 10,5 mil para remover a árvore e levar para outro lugar, onde seria replantada. Como ela só tinha R$ 500, contratou um empréstimo para pagar em 20 vezes.

Com o dinheiro, a árvore de 15 metros de altura e 30 toneladas foi podada e içada. Vários homens, carreta, retroescavadeira e um guindaste participaram do trabalho. A planta foi levada para um terreno em uma região afastada da cidade, onde a prefeitura pretende fazer um bosque.

