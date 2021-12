Professora é afastada em MG após segurar criança do lado de fora da janela

A prefeitura de Boa Esperança, no sul de Minas Gerais, afastou das funções a professora que foi fotografada segurando uma aluna do lado de fora da janela da escola. Na imagem, ela segura a criança pelas mãos dependurada no segundo andar do prédio.

A decisão de afastar a docente foi tomada nesta segunda-feira, 28, pela Secretaria de Educação, após reunião com o Conselho Tutelar. O caso é objeto de sindicância interna na administração municipal e também foi alvo de denúncia à Polícia Civil por parte da família da garota.

A foto foi feita por uma tia da menina na quarta-feira, 23, quando ela passava por uma rua perto do colégio. Segundo a secretária de Educação Adriana Reis Lima, a docente ficará fora do cargo até que exista um parecer final sobre o processo interno que foi aberto e deve ser encerrado em abril.

Explicação

A criança mora com os tios, que foram ouvidos nesta segunda, assim como a professora. Ela alegou que a menina estava agitada por causa de uma garrafa de plástico caída do lado de fora da janela. Sua intenção ao dependurar a menina, que foi segurada pelas mãos, seria acalmá-la.

A docente, que não teve o nome revelado, tem 25 anos de idade. A família da criança contou que pretende transferi-la para outra escola.

