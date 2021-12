Professor é morto a tiros em escola no Mato Grosso do Sul

O professor Bruno Soares, 29, foi atingido no tórax e morreu dentro da sala de aula de uma escola na cidade de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. O criminoso, que teve somente o prenome divulgado pela polícia, Francismar, se entregou dias depois no 1º Distrito Policial de Campo Grande.

No crime, o assassino foi até a recepção da escola e perguntou pelo supervisor. Logo após, ele entrou na sala do professor e confirmou o nome da vítima. O homem saiu da escola e voltou ao local com uma arma enrolada em um lençol. Suspeita-se que o autor dos disparos teve ajuda do próprio irmão para realizar o crime.

Até o momento não se sabe a motivação do homicídio.

