Professor diz que lei é como mulher: "feita para violar"

Um professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) despertou ira nas redes sociais após dizer durante uma aula de Direito Empresarial III que "As leis são como as mulheres, foram feitas para serem violadas". A universidade prometeu tomar providências contra a brincadeira de mau gosto de Fábio Melo de Azambuja.

A história foi revelada pelo estudante Luan Sanchotene, na quarta-feira, 22, que ficou indignado com o que o professor considerou uma "piada". A postagem no Facebook recebeu até a tarde desta sexta-feira, 24, 123 compartilhamentos e gerou reações. Houve quem o condenasse "Lei Maria da Penha nele!!!!"; "Nem parece ser professor teria de ser exemplo para seus alunos mas isso esta fora de cojitação. Maxismo (sic)".







A postagem no Facebook

Mas também houve quem o defendesse. "Falou algo errado, mas é um grande homem, sério e uma boa pessoa, quem o conhece sabe"; "Que absurdo... Eu teria imediatamente dito que ou ele se retirasse da sala ou eu enquanto cidadã e mulher sairia.. Isso é a mais alta agressão".

"Me surpreendeu positivamente o fato de as pessoas se preocuparem com isso. Algumas pessoas ficaram constrangidas, mas, na hora, ninguém vai bater de frente com o professor, correndo o risco de ter algum prejuízo", ponderou Luan, em entrevista ao jornal gaúcho Zero Hora. Mobilizações foram agendadas por estudantes para protestar contra o fato.

Em nota, a universidade informou que "os fatos já estão sendo averiguados pela Faculdade de Direito, que irá ouvir o professor e, conforme as informações coletadas, tomar as medidas cabíveis para o caso. A PUCRS e a Faculdade de Direito não compactuam com qualquer manifestação ofensiva".

Nota de Apoio ao professor Fabio Melo de Azambuja

