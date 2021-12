Professor de academia faz sucesso dançando "Metralhadora"

O professor de dança capixaba, Anderson Marco, está "bombando" nas redes sociais com a coregrafia da música "Paredão Metralhadora", da Banda Vingadora.

Ao contrário do clipe original da banda que é formada por dançarinas, Anderson optou por dançar com alunos homens. O vídeo acumula mais de 1 milhão de views e 14 mil compartilhamentos. A produção está recebendo diversos elogios de homens e mulheres.

Com coreografia simples, mas com muita "quebradeira", a música, que já é considerada um hit do carnaval, está dominando as academias. Isso porque descobriram que os passos da dança fazem uma pessoa perder até 100 calorias.

