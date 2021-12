Professor da UFF apoia festa polêmica

O professor responsável pelo Departamento de Artes e Estudos Culturais da Universidade Federal Fluminense(UFF), Daniel Caetano, se pronunciou, neste domingo, 1º, em sua página no Facebook em defesa da festa realizada na Universidade Federal Fluminense(UFF), em Rio das Ostras, no interior do Rio de Janeiro, na última quarta-feira, 28.

"Estando atualmente na função de chefe do departamento em que esse evento foi promovido, afirmo para quem for necessário que damos apoio total aos promotores do evento, realizado dentro de uma perspectiva acadêmica, a partir de discussões ocorridas nas aulas de uma disciplina. É coisa séria e deve ser respeitada", afirmou Daniel.

A festa virou polêmica após fotos terem sido divulgadas nas redes sociais. Em uma delas, uma mulher teve sua genitália costurada. Além de denúncias da utilização de álcool, drogas e da realização de rituais satânicos.

"Após um dia de apresentação de seminários e muitas discussões (testemunhei isso, vi a sala lotada), os alunos promoveram uma performance, realizada por um coletivo que se dispôs a vir de MG apenas para isso. É um coletivo que está habituado a fazer performances como a que aconteceu, feitas para chocar a sensibilidade das pessoas e fazê-las pensar sobre seus próprios limites", disse o professor.

Sobre os rituais satânicos, Daniel acrescentou:

"A universidade pública é laica, como todo o estado brasileiro. Todos os representantes públicos devem defender o laicismo - caso contrário, cometem o crime de prevaricação. A laicidade assegura a qualquer manifestação religiosa o mesmo grau de respeitabilidade: sejam missas católicas, evangélicas, judaicas, budistas ou satânicas".

A Polícia Federal fez perícia no local na última segunda-feira, 2, mas nenhuma prova foi colhida, já que o local foi lavado após a festa.

O delegado Júlio César Ribeiro, da Polícia Federal em Macaé, disse que o objetivo é saber se foi utilizada verba pública na organização das atividades ou se foi cometido algum crime. O inquérito deve ser concluído no prazo de 30 dias.

