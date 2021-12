Produtor de banda baiana morre em acidente em Minas Gerais

O produtor musical da banda baiana Bonde dos Playboys morreu em um acidente nesta quarta-feira, 1º, no trevo da BR-153 com a BR-365, em Monte Alegre de Minas, em Minas Gerais.

Rômulo Andrade Gonçalves, de 24 anos, viajava com mais 11 pessoas após um show do grupo no Réveillon de Aparecida de Goiânia, em Goiás.

Outras quatro pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais da região. Não há informações sobre o estado de saúde dos feridos. Entre eles está o motorista do veículo, de 55 anos.

O vocalista e os músicos da banda de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), saíram ilesos.

De acordo com a polícia, o condutor do micro-ônibus perdeu o controle do automóvel e o veículo tombou.

A banda tem oito anos de formação e já gravou cinco CDs e dois DVDs.

adblock ativo