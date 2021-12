Procura por cruzeiros na costa brasileira cresceu 15%

Segundo levantamento da CLIA Brasil (Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos) está prevista a oferta de 500 mil leitos na temporada de cruzeiros 2018/2019, número 15% maior em relação à temporada passada. Serão 36 navios em 545 escalas ao longo de quatro meses, nos principais destinos turísticos do País como Salvador, Rio de Janeiro, Ilhabela, Fortaleza, Balneário Camboriú, entre outros.

“O segmento está criando ferramentas para voltar a ocupar o espaço que já teve no mercado. Em matéria de políticas públicas, a atividade é prioridade estratégica da economia turística. Sabemos que cada passageiro de um grande navio chega a gastar R$ 515 por dia nas escalas. É um consumidor de turismo que estamos recuperando”, comenta Vinicius Lummertz, ministro do Turismo.

Uma pesquisa realizada pela CLIA Brasil em janeiro em fevereiro do ano passado mostrou o perfil dos viajantes que passaram pelos portos de Santos e Rio de Janeiro. A maior parte deles (86%) deseja realizar uma nova viagem de cruzeiro, e quando perguntados sobre o destino de preferência no Brasil, 58% informaram o Litoral Nordeste.

A assessora de imprensa, Rebecca Menezes, já fez um cruzeiro pela costa brasileira e pretende repetir a dose. “É um tipo de viagem muito prática. Num mesmo ambiente você tem os mais diversos tipos de atividade para todos os públicos; lugares para simplesmente relaxar, se exercitar ou curtir a noite; restaurantes com pratos diferenciados, mas também algo básico a qualquer hora. Te permite conhecer várias pessoas e lugares em uma mesma viagem, sem se preocupar com deslocamentos e estadias. Eu particularmente adoro e sou louca pra fazer outro!", conta.

Nessa temporada, estima-se que o setor deve movimentar mais de R$ 2 bilhões. Na temporada anterior, os impactos na economia e na geração de empregos beneficiaram destinos turísticos e empresas de atividades características do setor do turismo, movimentando R$ 1,792 bilhão.

A expectativa de postos de trabalho também aumentou. Durante a temporada de cruzeiros são gerados postos de trabalho nos terminais portuários e na cidade como um todo: comércio, bares e restaurantes, receptivo, transporte e atrativos turísticos, movimentando toda a cadeia de serviços locais. Além disso, o Ministério do Trabalho, segundo a lei de cabotagem, determina que os navios que permaneçam mais de 30 dias na costa brasileira devem ter 25% da tripulação composta por brasileiros.

Para cada grupo de 15 cruzeiristas, é gerado um emprego. Portanto, com o aumento dos leitos ocupados, estima-se que sejam abertos mais de 30 mil postos de trabalho – pelo menos 3 mil a mais do que a temporada passada.

No mundo, o setor de cruzeiros continua crescendo ano a ano. Segundo a Associação Internacional de Cruzeiros, o número total de cruzeiristas em 2017 chegou a 26,7 milhões. Marco Ferraz, presidente da CLIA Brasil, defende que os cruzeiros são muito importantes para os destinos e para o desenvolvimento do país como um todo. “Nos próximos nove anos serão 100 novos navios no mercado e precisamos melhorar nossas condições tanto em infraestrutura quando em legislação para podermos captar alguns desses navios para o Brasil”, conclui.

