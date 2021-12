Prisco recebe alta e volta para o Presídio da Papuda

O vereador Marco Prisco, líder de movimentos grevistas da Polícia Militar da Bahia, foi transferido do Hospital Regional Asa Norte (HRAN) para o Presídio Federal da Papuda, Distrito Federal, na tarde desta terça-feira, 20. A informação foi divulgada pela assessoria do edil.

Prisco retornou ao Presídio da Papuda, por volta das 13h. Segundo o comunicado, a atitude ignora o laudo médico do Hospital de Base, em Brasília, que diagnosticou a necessidade de acompanhamento psicológico constante, em virtude de uma depressão tratada com medicamentos.

Na nota é demonstrada a preocupação com a decisão, pois de acordo com a assessoria, Prisco teria sofrido ameaças de presos no último dia 3. Internos da Papuda acreditavam que o vereador teria sido o responsável por denunciar uma tentativa de fuga frustrada pelos agentes da unidade.

Marco Prisco foi preso em Salvador, no dia 18 de abril, mas foi transferido para a Papuda, porque a ordem judicial determinou que ele deve ficar recolhido em instituição prisional federal.

No dia 3 deste mês, o vereador sofreu um infarto no Presídio da Papuda, e foi internado no Hospital de Base, mas foi transferido para o HRAN no último dia 14.

