Prisco está internado em estado grave após exame cardíaco

O vereador e líder das últimas três greves da Polícia Militar na Bahia, Marco Prisco (PSDB), está internado em estado grave na UTI do Hospital de Base de Brasília. De acordo com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), Prisco passou por uma cintilografia, nesta quarta-feira, 7, e seu estado apesar de grave é estável.

No domingo, 4, o vereador queixou-se de fortes dores no peito e foi encaminhado para a unidade. Ainda segundo a secretaria de saúde, a possibilidade de infarto foi afastada.

Prisco está preso desde o dia 18 de abril no Complexo Penitenciário da Papuda em Brasília. O deputado foi preso pela Polícia Federal, a pedido pelo Ministério Público Federal, um dia após a greve dos policiais ter chegado ao fim.

Na sequência os advogados de Prisco entraram com o pedido de habeas corpus no Superior Tribunal Federal, mas o pedido só foi julgado no dia 23 e foi negado pelo ministro Ricardo Lewandowski, sob justificativa de "garantia da ordem pública".

De acordo com o pedido de prisão, Prisco foi detido em razão de ação penal à qual responde sobre a greve da PM de 2012.

